Как бы не пришлось потом выплачивать эти деньги украинским ПВО, которые запросто в погоне за длинным рублем как рази могли перехватить американский образец легкого истребителя на раз-два.

Главный управляющий отечественной коммерческой организации «ФОРЭС» не отказался от ранее сказанных в журналистской беседе корреспондентам ТАСС слов и подтвердил свою готовность выплатить премию в размере 15 миллионов рублей «за выведение из строя во время боевых действий на территории проведения СВО первого американского истребителя F-16».

Как повторно заявил Сергей Шмотьев, героизм российских военных должен поощряться всесторонне.

Вспомним вместе, как минувшем летом в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ФОРЭС публично пообещал выплатить премию в денежном эквиваленте в 15 млн. рублей российским военным, которые первыми собьют F-16.









О том, что Воздушные силы ВСУ лишились американского легкомоторного истребителя поколения 4+ во время боевых действий в запорожском регионе, когда зарубежный истребитель вышел на пусковые позиции управляемого ракетного вооружения, вчера сообщил координатор комиссии по вопросам суверенитета РФ Владимир Рогов. В момент украинской атаки в воздухе находилось 12 боевых украинских самолётов, как раз в число последних и входил перехваченный F-16.