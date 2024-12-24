Первая версия боеприпаса способна пролететь 200 километров.

По сообщениям иностранного журнала The Economist, украинские инженеры по ракетному вооружению одновременно ведут разработку сразу 10 различных ракетных боеприпасов управляемого типа.

Как сообщают зарубежные корреспонденты, у ВСУ уже есть первая итерация ракеты «Трембита», способная пролететь при идеальных условиях не меньше 200 километров со скоростью 400 км/час. Но это ещё не предел для данного боеприпаса: проект, реализация которого предусмотрена на 2025 год, способен в максимальной своей конфигурации преодолеть расстояние до Москвы. Соответственно такой ракетный снаряд будет оснащен куда более мощной ударной боевой частью, чем первая версия «Трембиты».

По данным официальных украинских лиц, премьерой «Трембиты» на поле боя станет 2025 год.

А мы отметим, что малоскоростные ракеты гораздо легче сбиваются чем сверхзвуковые, скорость движения которых в 2-3 раза выше скорости звука. Отметим, что из-за общего упадка украинского ВПК, объемы производства таких боеприпасов вряд ли будут исчисляться хотя бы сотнями в месяц.