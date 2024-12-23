Беспилотный гибрид уже подготовили для отправки на СВО.

В РФ завершились тестовые испытания беспилотника «Аделикс-10», относящегося к гибридным БЛА, сочетающим в себе функциональные возможности дронов вертолётного и самолётного типов. После полигонных полётов данный воздушный аппарат будет направлен в зону проведения российской спецоперации на Украине, информирует журналистов ТАСС представитель АНО «Центр ривир».

Как прокомментировал главный инженер «Адель аэро», этот БЛА легкий и умеет садиться и взлетать в вертикальном режиме, что является большим плюсом для функционирования в условиях тесного пространства и узких наземных периметров.

Помимо присущих VTOL-аппаратам преимуществ, «Аделикс» весит всего 1500 грамм, а момент сборки перед полётом длится ненамного больше чем 5 минут. Дрон может находиться в воздухе до 3\4 часа и разгоняться до 120 км\час.









В базовой комплектации в беспилотник интегрирована камера с двухосевой степенью свободы с дополнительным тепловизионным блоком. Поэтому «птица» может работать эффективно и в вечернее время суток.

Как пояснили в коммерческой компании, дроны типа VTOL более легки в управлении чем классические беспилотники самолётного типа: всё благодаря «лишним» двигателям, стабилизирующим аппарат в вертикальном положении в случае надобности.

По данным главинженера, отечественная разработка в виде «Аделикс-10» из-за своего малого веса в 4 раза больше способна находиться в воздухе, чем конкурирующие изделия от других производителей аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой.