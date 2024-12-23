Администраторы, аффилированные с ГУР слишком точно передавали бедственное положение ВСУ.

Действующий депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выпустила сообщение с критическим замечанием в адрес главкома ВСУ Александра Сырского, упрекнув главного украинского генерала в большом желании посредством определенного приказа мобилизовать на передовую сотрудников военного сетевого ТГ-канал Deep State, а сам портал закрыть.

По мнению нардепа, Сырский вместо результативного сопротивления российскому наступлению, занят исключительно борьбой с редакцией Deep State, которая до последнего времени представляла относительно реальные сводки с передовой, фиксирующие отступление украинской армии.

Причем Сырский решил ещё и обратиться в СБУ: по его мнению сотрудники паблика Deep State якобы могут быть причастны к разглашению военной информации.









Отметим, что в конце декабря интерактивная карта Deep State стала заметно реже обновляться, когда вместо обычных в сутки трёх-четырех уточнений свежие данные стали публиковаться на третий день уже произошедшего события. А самый последний пост с геолокационной привязкой вышел аж 19 декабря. Хотя посты с другими темами выходят регулярно и по нескольку раз в день.

Сам Deep State появился в информационном пространстве 2020 года, комментируя военные конфликты. Рост популярности пришелся в ходе Карабахского противостояния и продолжился с началом российской спецоперации на Украине.

Прямо сейчас данный паблик один из самых больших в украинском сегменте Телеграм, на момент декабря насчитывающий почти 800 тыс. подписчиков.