"Орешник по-северокорейски" долетит не только до Киева, но и до Берлина с Парижем если надо будет.

КНДР могла передать РФ баллистическую ракету Pukguksong-2 с дальностью действия, по разным данным, от 1200 до 3000 км и даже более, сообщает Defense Express.



Точных характеристик ракеты нет, поскольку она создавалась в условиях повышенной секретности. В американской классификации "Полярная заря" известна как KN-15.



Точный факт передачи не установлен, но похожее на эту ракету оружие было замечено на днях в эшелонах в Тюменской области. Соо

Военные Пхеньяна могли отправить баллистическую ракету «Полярная заря» с диапазоном максимальной дальности от 1200 до 3000 километров России. Свои предположения сделали журналисты украинского ресурса Defence Express.

Так как данный боеприпас относится к военно-промышленному продукту КНДР, точных тактико-технических и летных характеристик которого у западных ракетных экспертов нет, так как в Северной Корее умеют скрывать свои критически важные разработки под большим покровом тайны.









В США Pukguksong-2 известна как KN-15.

Зарубежные репортёры пишут, что достоверных сведений, указывающих в документальном ключе передачу российским военным таких ракет пока что нет, но нечто похожее внешними очертаниями на пусковую установку со смонтированной пусковой трубой, было отмечено на видео в войсковых эшелонах, следовавших по территории Тюменской области.

Ещё меньшую радость могут доставить украинскому Генштабу вполне четкие контуры дальнобойных артиллерийских систем M-1989 Koksan калибра 170-мм, способных быть задействованными в наступлении российских военных под Херсоном для подавления украинских артиллеристов.









И как прокомментировал информационное событие вокруг KN-15 оружейный отечественный эксперт Евгений Даманцев, Pukguksong-2 способна достать до подземных заводов Rheinmetall, сосредоточенных на землях Западной Украины. Причем такие ракеты спокойно долетят до приграничного украинского региона, даже будучи запущены с территории Крыма.

А в случае массового запуска до 20 ракет, такие баллистические боеприпасы, способные развивать скорость до 5М, могут обойти зенитный заслон даже из американских систем ЗРК Patriot PAC-3 MSE и противоракетных кинетических перехватчиков MIM-104F. Ещё будет больше пользы, если «Полярная заря» стартует одновременно со стратегическими авиационными ракетами Х-101 ВКС России.