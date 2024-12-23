В котле оказались украинские подразделения, которые второй раз за неделю по вине Генштаба ВСУ оказались в котле.

Замедленные действия украинского Генштаба и оперативная скорость принятия решений российскими генералами, сделали возможным ещё одно* попадание в окружение подразделений ВСУ всего за одну неделю. О потенциальном котле украинских солдат и офицеров, действующих рядом с населённым пунктом Макаровка, и не успевшим вовремя переместиться на более безопасные позиции из-за отсутствия такого приказа от вышестоящих штабов ВСУ, прокомментировали журналисты «Страны», ссылающиеся в своем журналистском материале на аналитиков военного паблика «Deep State», связанного с ГУР.









Соответствующие геолокационные привязки, совмещенные с географической картой, опубликовали картоделы украинского портала.

На представленном скриншоте отчетливо видно, что ВСУ очутились в «Макаровском котле», находящемся рядом с крупным населённым пунктом Великая Новосёлка.









О том, что для украинских военных всё очень плохо, подтверждают и российские источники среди силовиков, заявившие о контроле над Сторожевым, которое было освобождено наступающими порядками ВС РФ севернее Макаровки.









Замыкание контура вокруг Макаровки подтверждает и украинский лейтенант с полевым позывным «Алекс», который уповает на скорые действия украинского Генштаба для решения данной проблемы. И если он промедлит, то для окруженного гарнизона ВСУ всё может закончиться за несколько дней.





* – первое такое окружение состоялось в «Успеновском мешке» рядом с городом Курахово. Отступить успешно тогда удалось не всем украинским военнослужащим.