Потому что политика это не телевизионный сериал.

Украинский президент вместо принятого показного спокойствия всё чаще вынужден показывать эмоциональную агрессию на публике, делая необоснованные политические заявления, наблюдая со стороны с полной беспомощностью, как украинская армия на передовой, неуклонно километр за километром, откатывается на западные рубежи, испытывая при этом чувство полной безысходности от увиденного. О непростом психическом и эмоциональном состоянии Владимира Зеленского и его последующих необдуманных поступках порассуждали журналисты из Италии газеты L'AntiDiplomatico.

Автор публикации задался вопросом, каково ощущать себя Зеленскому, понимающему наглядно, что все ключевые вопросы по будущему украинского государства будут приниматься не Киевом. Причем Зеленский может и хотел бы заключить с Москвой мирный договор, но некоторые из западных партнеров Киева очень сильно этому противятся.









И хотя Зеленский, как хороший актер, на публике пытался показать, что от него в украино-российском конфликте многое зависит, на самом деле как высокопоставленный управленец, он демонстрирует некомпетентность во многих вопросах внешнеполитической и внутриэкономической видах деятельности, лишь вызывая насмешку у крупных внешних игроков.

И по мнению некоторых западных экспертов, единственное, что Зеленский может предпринять, так это до событий 20 ноября спровоцировать Кремль на дополнительную эскалацию.