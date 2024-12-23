То самое взаимное перекладывание ответственности, когда дела на передовой явно не клеятся.

Офицер украинской армии, управлявший одним из переданных Вашингтоном танков Abrams, выразил свое мнение в отношении зарубежного образца танкопрома, так и не показавшего высоких боевых результатов на передовой, вынужденный довольствоваться среднестатистической ролью мобильного средства огневой поддержки, а не установки для прорыва укрепленных линий ВС РФ. Об этом рассказали американские журналисты из издания The War Zone.

Что примечательно, интервью дал командир иностранного танка, принадлежавшего 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, переброшенной украинским командованием в курское приграничье, где данный танковый образец и принял свой последний бой, уничтоженный ударными версиями отечественных fpv-коптеров на прошлой семидневке. Тогда по результату боя украинскому экипажу пришлось бросить ОБТ и спешно эвакуироваться посредством бега.

Как рассказал выживший командир того экипажа, для американских солдат сегодняшнее поле боя открывает безрадостные перспективы: без перенимания опыта ВСУ, которые дополнительно всем чем можно, защищают собственные танки, армию США на полях сражений ждут чувствительные потери – всё из-за общей уязвимости Abrams.





Как резюмировал украинский офицер, если бы инженерные подразделения ВСУ не установили на данный ОБТ придуманные ещё в эпоху СССР защитные блоки «Контакт-1» и противокумулятивную решетку, премьера которой состоялась на полях СВО, то давать это интервью было бы банально некому.

Предположил украинский командир, что с самой высокой вероятностью брошенный Abrams M1 станет трофеем ВС РФ, так как был брошен невдалеке от позиций ВС РФ.