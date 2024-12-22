Боеприпас имеет солидный возраст в 50 лет.

В 2024 году со специальной производственной линии сошли первые партии образцов тяжелых авиационных бомб B61, получивших новое наименование как боеприпас B61-13. Согласно данным Национального агентства по ядерной безопасности, данные бомбы являются ядерными, способными вызывать взрыв мощностью в тротиловом эквиваленте до 360 килотонн.

В выпущенном документе подчеркивается, что обновлённая модификация превосходит своего предшественника в лица авиабоеприпаса B61-12. Сама же бомба, как описано в официальном описании, есть инструмент текущего главы Белого дома, способного уничтожать крупные военные объекты.









Согласно данным иностранных экспертов по ядерному вооружению, бомба B61-12 выпускается в нескольких версиях, отличающихся друг от друга различной мощностью: от «микро-бомб» эквивалентом взрыва которых является подрыв 300 килограмм тротила, до ударных вариаций в 50 килотонн.

Все данные бомбы «с конвейера» оборудуются хвостовым стабилизатором, предназначенным главным образом для повышенной управляемости бомбы при полете, значимо уменьшая КВО – круговое вероятное отклонение. Именно благодаря такому хвостовому оперению бомба из обычной свободнопадающей превращается в боеприпас высокоточный планирующий, способный в самостоятельном режиме преодолевать до цели километры.

Предполагается, что модернизированные версии B61 переместят на базы европейских союзников с главной целью заменить более старых предшественников, хранящихся в подземных бункерах на территории Германии, Турции, Бельгии, Италии и Нидерландах.