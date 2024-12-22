"Длинный фунт" вообще никак не стимулирует желание послужить из-за потенциальной отправки на СВО в качестве миротворца.

Британские вооруженные силы стали местом массового оттока высококвалифицированных армейских специалистов и простых солдат, которым уже недостаточно роста зарплатных выплат. И как утверждают журналисты местного издания The Telegraph, спасти положение может лишь рекордный рост зарплат.

Как уточнили в публикации, всё, что сейчас видят репортёры, обратившие свой взор на британские ВС, это с какой поразительной скоростью военные отказываются от службы в армии, хотя плата за опасную работу только набирает обороты и не собирается останавливаться в своём росте.

Так, минувшим летом официальный Лондон запустил национальную программу по повышению материального довольствия военнослужащих на 6% – всё ради противодействия кризису в армии, но тенденция осталась прежней: британские военные по-прежнему в том же высоком темпе покидают ряды местной армии.





В 2024 году из армии Великобритании ушли 15 тыс. солдат и офицеров, в качестве причины указавших «по собственному желанию».

Вместе с тем анонимные опросы показали, что многие из уволившихся попросту не хотят оказаться посреди крупномасштабного вооруженного конфликта между Украиной и Россией на поле боя, даже задействованные не в качестве полноценных штурмовых пехотинцев, а в качестве классических миротворцев.