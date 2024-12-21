Хочет или не хочет Европа, но с Россией придётся дружить.

Словацкий общенациональный лидер в экстренном режиме будет встречаться с Владимиром Путиным. Во всём виновата остановка транзита российского газа через территорию Украины, которая должна произойти после 31 декабря 2025 года, когда действующий контракт между Москвой и Киевом утратит свою юридическую силу. Соответствующими сведениями располагает Александр Вучич.

Согласно словам сербского президента, Фицо, не теряя попусту времени даром, уедет в ближайший понедельник в российскую первопрестольную, как глава одной из стран Европейского союза, что явно вызовет крайне негативную реакцию у других европейских президентов и премьеров. Свое выступление по поводу скорейшего визита Фицо в Москву сделал во время телевизионного эфира.









А мы напомним, что словацкий премьер является одним из немногих сторонников Европы, кто в открытую призывает и дальше пользоваться контрактом на поставку газа через украинские земли, который будет оставлен 1 января.

В Киеве сразу заявили, что транзит после 1 января продлен не будет. Не изъявили желания прокачивать газ через Украину и другие поставщики газового концентрата.

Одно из своих сообщений Фицо адресовал и Украине, которой пообещал ей «большие неприятности», если российский газ перестанет поставляться через земли украинского государства.