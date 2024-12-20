Киевские власти думают, что от них многое зависит, но вся "зависимость" закончится, как только в Белый дом придёт новый президент.

Словацкий премьер Роберт Фицо публично объявил, что украинские чиновники зря надеются без осложнений разорвать газовый транзит, в ходе которого Словакия останется без уже оплаченного российского газа. Соответствующие угрозы словацкий политик опубликовал на собственной странице в одной из известных западных соцсетей.

Как проинформировал высший словацкий руководитель, если украинский президент заблокирует движение газа для официальной Братиславы, то с самой высокой вероятностью начнется серьёзный конфликт.

Отметим что во время брифинга для журналистов после саммита ЕС Зеленский объявил, что Украина больше не будет местом для транзита газа, если этот газ – российский.

Фицо продолжил, что Зеленский допустил движение российского газа по украинской территории, если за этот газ не будут осуществляться платежи.

Как подытожил словацкий руководитель, отказ от транзита газа из России после 31 декабря несёт вред не только Словакии, но и всему европейскому блоку. Если газ России перестанет поступать по трубам на территорию ЕС, то весь газ, который торгуется в мире, станет слишком дорогим. Что нанесёт ощутимый экономический вред Европе, подытожил Фицо.