Польша является одной из многочисленных стран финансовых реципиентов, и не понимает, что значит жить "на свои".

Федеральный канцлер Олаф Шольц не сдержался и высказал претензии руководителю Польши Анджею Дуде за его идею, озвученную многократно на заседании, где последний потребовал изъять и потратить заблокированные на европейском континенте российские активы общей суммой в 260 млрд. евро. О политической и экономической близорукости польского руководства рассказывает свежая публикация от Financial Times.

В материале указывается, что Шольц не сдержался и в довольно резкой манере объяснил непонимающему Дуде, что конфискация доходов российского государства нанесёт серьёзнейший удар по стабильности финансовых рынков ЕС. Критику от Шольца в адрес Дуды заметили остальные национальные лидеры Европы, изрядно перепугавшиеся прозвучавших упреков от Шольца.









Так же Шольц напомнил, что в Польше нет евро, а есть немецкий злотый, что явно противоречит финансовым интересам Евросоюза, которому было гораздо удобней, если бы в польской республике использовалась общеевропейская валюта, а не национальная.

Под конец заметки журналисты подчеркнули, что за конфискацию российских финансов в Европе на заседании были лишь страны, которые не являются еврозоной – Североамериканское государство и Великобритания.