Крылатые ракеты и малая заметность самого подводного ракетоносца заставляет плохо спать по ночам американских адмиралов.

Все долгие и плотные испытания, которые в обязательном порядке должны пройти все атомные подводные лодки перед их вводом в строй российского подводного флота, успешно остались позади АПЛ «Архангельск», являющейся многоцелевой субмариной. Новость о том, что одна из атомных субмарин проекта «Ясень-М» отправится в скорое распоряжение заказчику в лице конечного пользователя МО РФ, публично заявил руководитель «Севмаша» Михаил Будниченко.

Именно на предприятии «Севмаш» подводный корабль проекта 885 и построили. И уже пообещали ввести в состав ВМФ РФ к 1 января 2025 года.









Во время беседы с журналистами издания «РГ» Будниченко пояснил, что АПЛ «Архангельск» представляет собой концентрат уникальных российских разработок, состоящих из радиотехнических компонентов, обновлённых на серьёзном уровне агрегатов и совершенных материалов.

По словам гендиректора, аналогов отечественных технических решений, использованных в конструкции передовой российской АПЛ, нет ни у кого в иностранных флотах.

Главным вооружением «Архангельска» являются крылатые дальнобойные ракеты.