Оказывается не все ракеты были сбиты, как утверждал Киев.

Отечественные вооруженные силы выполнили боевую миссию по массированному ракетному удару и атаковали управляемым ракетным вооружением дальние цели на территории Украины. И как пишут журналисты «РГ», под удар попал центр управления СБУ Украины. Как рассказали представители МО России, атака со стороны российской армии носила характер ответной и была выполнена после удара дальнобойными западными боеприпасами линейки ATACMS по ростовскому региону РФ.

Помимо пункта СБУ, прорвались российские ракеты и до защитного периметра КБ «Луч», где украинские специалисты по ракетному вооружению собирают РК «Нептун» и производят КР для снаряжения системы залпового реактивного огня «Ольха».









Не смогли ничего противопоставить утреннему российскому удару и зенитные комплексы иностранного происхождения, позиции которых были успешно выявлены и разрушены. Под удар попал позиционный район ЗРК Patriot.

Как отчитались в МО РФ, цель военной миссии достигнута, все намеченные объекты получили разрушения.

Напомним, вчера представители оборонного ведомства России рассказали, что в среду украинская армия ударила по заводу «Комбинат Каменский» в ростовском регионе при помощи ATACMS. Так же в налёте использовались и авиационные боеприпасы Storm Shadow.