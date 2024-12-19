Из-за тяжелой обстановки на донбасском театре боевых действий украинский Генштаб вынужден снимать элитные подразделения с курского направления.

Весь Донбасс не освобожден, но с каждым новым днём боев кульминация данного события всё ближе. Штурмовые подразделения ВС РФ приближаются к Покровску – крупному населённого пункту, имеющему полноценный статус города, представляющему особую важность для ВСУ как логистический узел, который обеспечивает украинских солдат и офицеров всем необходимым в сражениях на территории ЛНР, российской Курщины и украинской Харьковщины.

Но для украинского Генштаба ситуация сейчас точно не похожа на позитивный восходящий тренд: передовые отряды ВС России достигли поселения Шевченко и с ходу взяли его, что представляет собой невосполнимую потерю для сил ВСУ, пока ещё удерживающих Покровск. Теперь украинской армии стало трудно питать надежду, что её непрерывная оборонительная линия, тянущаяся в ДНР, как и во всём Донбассе, устоит. Такими негативными мыслями, не очень приятными для высшего украинского военного и политического руководства, поделились американские журналисты из сетевого издания 19fortyfive.









Как пояснили авторы статьи, н.п. Шевченко представляет собой село, к которому сходятся асфальтовые шоссе сразу нескольких важных городов и направлений. Например, посредством Шевченко снабжается украинский гарнизон Покровска.

Теперь же, обходя с южного фланга Покровск, российские подразделения имеют цель заблокировать ещё одну важную логистическую артерию: взять под контроль н.п. Удачное.

Точно таким же образом планируется сломить оборону ВСУ в защитном периметре Великой Новосёлки, где на данный момент осуществляются фланговые полуохваты с северной и южной сторон, одновременно блокируя трассы и замыкая город в полуокружение.

И если украинские военные не смогут удержать под своим контролем важные дороги, то с самой высокой вероятностью гарнизоны ВСУ, истощенные дефицитом боеприпасов и личного состава, будут вынуждены отступить.