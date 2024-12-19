Ударный дрон является уже второй версией базового беспилотника самолётного типа

Украинские солдаты не нашли ничего лучше, чем устроить долговременную огневую точку, сопряженную со складом боеприпасов в одном месте, за что и закономерно поплатились, когда одно из российских аэроразведывательных подразделений смогло вычислить такой объект при облете наблюдаемой территории с воздуха. И что хуже всего для украинских военных, заброшенное строение было расположено в зоне будущего наступления отечественных ВС, что и было доказано на практике.

Так для нивелирования угрозы от импровизированного ДОТа украинских сил, отечественные военные отправили на ударную воздушную миссию беспилотник самолётного типа «Молния-2».









Данный дрон без особых приключений долетел до геолокационных координат, выявленных ранее и прямым кинетическим ударом атаковал постройку, где в данный момент находились украинские бойцы. Мало того, что российский БЛА сам сдетонировал, его мощный взрывной эффект повлек за собой вторичную детонацию сгруппированных украинских зарядов, многократно приумноживших поражающее действие от взрыва 6-килограммовой боевой части дрона ВС РФ.









Напомним, что БЛА «Молния-2» является прямы потомком дрона самолётного типа «Молния-1», где первый получил, помимо более лучших лётных характеристик, возможность совершать боевые операционные задачи на дистанции до 30 км.