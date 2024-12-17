По части гиперзвукового вооружения КНР давно обогнали США.

В Китае прошли первые в мире испытания высокоскоростных высотных дронов, старт которых осуществлялся с крыльевой оконечности другого беспилотника под наименованием TB-001 и стартовой площадки, интегрированной с воздушным шаром.

Согласно информации, китайские военные испытали воздушные аппараты под наименованием MD-19 и MD-21, на что указывают соответствующие логотипы с дополнительным упоминанием Института механики Академии наук Китая.

Что интересно, это не первая информация об дронах последнего семейства MD. Летательный аппарат под маркировкой MD-22 в качестве макетного образца был показан на международной аэрокосмической выставке в Чжухае ровно два года назад.

Согласно оглашенным в публичной плоскости некоторым тактико-техническим сведениям, высокоскоростной БПЛА имеет крыло с размахом в 4,5 метра с длиной фюзеляжа в 10,8 метров. Во время старта масса дрона составляет 4 тонны, позволяя развить максимальную скорость до 7 Махов. Максимальное расстояние, которое способен преодолеть представленный беспилотник, составляет порядка 8000 километров.

Точных сведений, какого рода силовая установка в обоих гиперзвуковых БЛА установлена – нет. Но предполагается, что помимо основного двигателя, в корпус дальних дронов интегрированы стартовые ускорители.





Что особенно важно, данные дроны многоразового использования, способные возвращаться самостоятельно на взлётно-посадочную полосу воздушной гавани.