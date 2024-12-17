Теперь главкому Сырскому придется выбирать, что для у него в приоритете: удержать посадки на Курщине и потерять важнейший Покровск или выйти с российского приграничья, но попытаться сдержать наступление ВС РФ в ДНР.

Попытка тактического контрнаступления целого украинского соединения, на которое возлагал ощутимые надежды украинский Генштаб, не увенчалось успехом. Кроме того, в направлении украинского удара в качестве обратной меры пошли в наступление российские штурмовые группы и смогли продвинуться. О новых неприятностях для Киева в зоне активных боёв вблизи Покровска рассказали OSINT-cпециалисты по картам проукраинского ресурса Deep State.

Согласно информации на 16:00 по Москве, представленной журналистами сетевого портала «Страна.ua», отрядам ВСУ пришлось оставить собственные позиции рядом с н.п. Шевченко и у поселения Песчаного на южном фланге оборонительных позиций ВСУ и отойти на вторую оборонительную линию. Напомним, именно здесь ВСУ попытались продвинуться, подключив элитные силы. Но воинская удача отвернулась от украинской бригады, попытавшейся прорваться вперёд без авиационной и артиллерийской поддержки.

Есть успехи у ВС РФ и рядом с Лисовкой, а украинская оборона, выстроенная по периметру жилой застройки в Даченкском, может быть прорвана подразделениями армии РФ уже в самом ближайшем времени. Об этом информирует собственных подписчиков украинский военный с полевым позывным «Мучной».