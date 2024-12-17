Помочь такая сумма Украине не сможет, но некоторое время киевское правительство поддержит на плаву.

Руководство ЕС с января следующего года хочет периодически отправлять украинскому государству порядка полтора миллиарда в общеевропейской валюте в качестве финансовой помощи. Соответствующее заявление публично озвучила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас.

Со слов Каллас, первый месяц нового 2025 года станет ещё и первым месяцем, когда европейские военные инструкторы займутся подготовкой украинских пехотинцев. К концу февраля будет подготовлено до 75 тыс. солдат.









Напомним, что 13 декабря всё ещё действующий глава Белого дома Джо Байден подписал документ о выделении пятого пакета военной поддержки Киеву. По общему счёту с февраля 2022 года это уже 72-й акт военной поддержки текущей вашингтонской администрации.

Помимо снарядов, украинская армия получит комплексы ПВО, БПЛА и ДПЛА, артиллерию и легкую колёсную и гусеничную бронетехнику. Военная поддержка со стороны Североамериканского государства будет проходить до 20 января следующего года.

Всего Украина за президентскую каденцию Джо Байдена получила порядка 62 млрд. долларов сугубо военной поддержки, не считая гуманитарных, медицинских и финансовых траншей.