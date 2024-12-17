Остались последние дни пребывания украинского гарнизона в Курахово.

Населённый пункт Анновка взят российскими штурмовиками, тем самым полностью закрыв вопрос с «огневым мешком», в который уходили украинские военнослужащие, державшие оборону южнее Курахово. И по данным украинского ресурса «Страна.ua», сражения за контроль над южнокураховским карманом продолжались несколько недель. Теперь российские военные, добившись здесь победы, освобождены для иных оперативных миссий на передовой, что делает положение украинского гарнизона, действующего в пределах кураховской городской агломерации ещё более неустойчивым.









Об успехе отечественных передовых подразделений, сумевших достичь локальной победы в боях на южном фасе украинской обороны донбасского города, сообщают OSINT-специалисты украинского военного паблика Deep State, приложив соответствующую карту с геолокационными привязками.





Финализация южнокураховского кармана





О том, что данный «мешок» фактически перестал оказывать сопротивление, как и зафиксировано физически падение Анновки, российские ТГ-каналы писали несколько суток назад.





Расстояние до важного в тактическом смысле Константинополя





Согласно новым сведениям, после успеха в боях у Анновки первые группы российских штурмовиков существенно продвинулись к асфальтовому шоссе, ведущему к Курахово ещё и с западной стороны. Теперь до имеющего ключевое значение поселения Константинополь, пока ещё контролируемого украинскими подразделениями, ВС РФ осталось пройти около 1,5 километра.

И как только данное село будет взято, будет окружен и весь украинский гарнизон Курахово.