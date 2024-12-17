Захват господствующей высоты поможет российской армии ускорить освобождение всего Курахово

Российские штурмовики ЮГВ нашли самый слабый участок украинской обороны и смяли его, тем самым обеспечив себе успешное продвижение к критически важному для успешных оборонительных действий ВСУ стабилизирующему защитному периметру, расположенному на местном возвышении. Речь идёт об установлении контроля над господствующей высотой городской агломерации в Курахово. Доложило об успешном действии отечественных военных оборонное ведомство РФ.

Стало известно из официальной сводки, что передовые отряды российской армии достигли земельной территории элеватора, выбив из удобного фортификационного сооружения украинских военных. Причем осознавая исключительную важность собственных позиций, солдаты и офицеры ВСУ не смогли продержаться в районе мощных промышленных сооружений более недели, из-за чего на дальнейшей обороне в городских условиях Курахово для украинского Генштаба можно ставить вполне обоснованный крест.









Так по собственным данным непосредственных участников штурмового боя за контроль над элеватором с российской стороны, за центральный узел сражение длилось примерно 24 часа, за территорию вокруг элеватора битва продолжалась около 10 суток.

Для успешного штурма элеваторных построек использовалась «хоккейная тактика», прозванная так из-за массового использования противотанковых боеприпасов ТМ-62 отечественными штурмовиками, которые забрасывали 10-килограммовую мину по образу ручной гранаты в контролируемые ВСУ здания, из-за чего последние обычно складывались как карточный домик с первого раза.