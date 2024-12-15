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Madarator
Боец ВСУ "Мучной": ВС России полностью заняли высотный район города Курахово
В военной науке как только высоты на местности контролируются наступающей стороной, на успешной и долговременной обороне города можно смело ставить крест.

   Ситуация для кураховского гарнизона украинской армии продолжает скатываться вниз, добравшись до уровня оставления ключевых позиций, таких как высотная городская застройка. О том, что украинским подразделениям так и не удалось выправить обстановку в попытке остановить продвижение штурмовых групп ВС РФ, действующих в центральной части данного населённого пункта, проинформировал собственных подписчиков украинский офицер «Мучной», на слова которого ссылается сетевой ресурс «Страна.ua».

   По информации командира ВСУ, район высотной застройки в Курахово свободен от присутствия украинских подразделений: под контролем ВСУ лишь защитный периметр промзоны неработающей Кураховской ТЭС.



   И если российские военные выбьют украинских солдат из оборонительных фортификаций поселения Дачное, защищающих асфальтовое шоссе Курахово-Запорожье, то можно будет с высокой долей достоверности констатировать, что оборона Курахово для украинской армии закончена: потому что придётся оставить промзону.

    Есть по словам всё того же «Мучного» и шанс на котёл от российского Генштаба. Для этого ВС России надо установить зону постоянного контроля за поселением Зеленовка.



   Тем временем в офисе украинского президента продолжают отрицать очевидное и не торопятся предпринять даже робкие попытки выйти на промежуточные переговоры с Москвой, буквально озвучивая свою полную неготовность мириться. По мнению главы офиса украинского президента Андрея Ермака, мирных переговоров с Россией прямо сейчас не будет, потому что у Украины слишком слабая переговорная позиция. О том, что Киев не готов мириться и договариваться, прямо сказал венгерский премьер Орбан и его глава МИД Сийярто.

#сводки с передовой #курахово #трасса курахово-запорожье
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