Из-за нежелания опять оказаться у разбитого корыта с очередным оставленным городом, украинский Генштаб вынужден отправлять драгоценные резервы для удержания Торецка.

ВКС России, благодаря отечественным операторам аэроразведки, которые смогли вычислить и подтвердить местоположение командного пункта ВСУ, замаскированного в городской застройке агломерации Торецка, поразили важную цель.









И как пишет редакция ТГ-канала «Военкоры РФ», скопление живой силы и сам украинский штаб нашли разведчики 51-й ГвА, сумевшие навести на географические координаты звено оперативно-тактической авиации, атаковавшее важный узел ВСУ несколькими высокоточными бомбами-планерами. Причем удар последовал практически сразу после обнаружения, чтобы солдаты и офицеры ВСУ, размещенные в месте нахождения важного пункта украинского войскового управления, не смогли переместить оборудование и сам штаб в новое незасвеченное место.









И как указано в источнике, замаскированный КП находился в шахтной постройке на северном фасу украинской обороны. Тут же находился пункт временной дислокации ВСУ местного украинского гарнизона.

После прилётов тяжелых авиационных боеприпасов российской авиации на объекте украинской армии начался масштабный пожар, ещё больше усугубивший ситуацию.