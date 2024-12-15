Всё ближе час падения Великой Новосёлки.

По сообщениям украинской стороны и отечественных военкоров состоялся ещё один прорыв российской штурмовой группы к населённому пункту Новый Комар, играющему ключевое значение для удержания ВСУ Великой Новосёлки.

И уже по информации на 17:00 по Москве, поступают сведения, что украинским военнослужащим не удалось удержать свежий накат российских ВС. Последние смогли прорваться в сам н.п., и без потери времени организовали очаг обороны в населённом пункте, имея задумку о постепенном развитии плацдарма для дальнейшего продвижения в сторону Великой Новосёлки.









Отметим, что ранее несколько ударных отрядов отечественных передовых групп уже заходили в Новый Комар, но осознавая исключительную важность поселения, украинский Генштаб перебросил значимые резервы для деблокирования. Теперь из-за новой ситуации Александру Сырскому снова придется сделать подобный маневр, хотя резервов в ВСУ осталось слишком мало.









Отметим, хотя самое поселение, которое частично контролируют российские штурмовики, по площади мало, именно через него проходит важная асфальтовая трасса, по которой по идёт снабжение гарнизона ВСУ Великая Новосёлка через северный фас украинской обороны. И если украинские солдаты уйдут из Нового Комара, то Великая Новосёлка с 99% вероятностью окажется в оперативном полукотле российских ВС.