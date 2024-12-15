Утечку как бы невзначай опубликовали в Париже.

Французские военные, сделавшие доклад по поводу промышленного выпуска турецких беспилотных аппаратов, вызвали открытое раздражение официальной Анкары. О том, что деятельность парижских военных не пришлась по нраву турецкой контрразведке, рассказывается в свежей публикации местной прессы в лице Defence Türk.

В журналистском материале особо подчеркивается, что доклад вышел подозрительно похожим на целенаправленную утечку конфиденциальных данных военного характера, ведь вряд ли парижские генералы не понимали, что открытое опубликование спутниковых снимков с точными географическими позициями объектов турецкого ВПК, занятых созданием и выпуском дронов самолётного типа, явно не будут одобрены турецким военным и политическим руководством.





По мнению представителей Анкары, все фотографии, загруженные в открытую сеть Францией, это сугубо стратегические объекты турецкой армии, напрямую влияющие на национальную безопасность Турции. Поэтому лучшим выходом из этой затруднительной ситуации для французских политиков и дипломатов было бы довольно подробное объяснение недавнего недоразумения. И первым правильным шагом в этом направлении должно быть удаление доклада из сети Интернет.

На 12:00 по Москве 15 декабря данные фотографии, как и сам доклад, из мировой сети уже удалены. Хотя по мнению французских военных, никакого нарушения не было, так как снимки не были продуктом военных спутников, а были взяты с гражданских сетевых ресурсов.