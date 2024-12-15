Сербский президент и словацкий премьер знают, кто уже победил на СВО.

В 2025 году 9 мая в качестве зрителей парада Победы в российской столице появятся Александр Вучич и Роберт Фицо. Об этом рассказал сам сербский президент и анонсировал приезд в Москву словацкого премьера.

Как объяснил Вучич свою позицию корреспонденту сербского канала TV Informer, девятого мая это не просто ещё одна дата в календаре, а День Победы над фашизмом.

Высокопоставленный сербский политик — один из немногих европейских функционеров, которые открыто не боятся выразить свою собственную позицию по поводу происходящего в мире, несмотря на почти что директивные методы управления Европой политиков Евросоюза.





Подтвердил слова Вучича о своём приезде в Москву и Роберт Фицо, буквально заявивший, что посещение российской столицы 9 мая 2025 года – это его собственный личный долг, так как без СССР фашизм никогда бы не был повержен. Тем более Словакия своим освобождением исключительно обязана Советскому Союзу.

Но самая главная интрига, это вероятный приезд в первопрестольную 9 мая 2025 Виктора Орбана – венгерского премьера, являющегося неофициальным переговорщиком от новоизбранного американского президента Дональда Трампа по поводу мирного договора между официальными Москвой и Киевом.