Украинские подразделения, расположенные в населённом пункте Макаровка рядом с Великой Новосёлкой, находятся в сложной ситуации.

Украинские подразделения, расположенные в населённом пункте Макаровка рядом с Великой Новосёлкой, находятся в сложной ситуации. И, по словам OSINT-специалистов Deep State, если украинские старшие офицеры не предпримут действий, большинство из солдат и младших командиров, находящихся в данном населённом пункте, окажутся в окружении. Об этом пишет сетевой ресурс «Страна.ua».









По словам редакции DP, российские воска без особого сопротивления форсировали местную речку и смогли создать мини-плацдарм западнее н.п. Сторожевое. А группа штурмовиков ВС РФ, атакующая со стороны Ровнополя, все больше давит на ВСУ.





Если задумка российских командиров будет выполнена в сжатые сроки, то все подразделения ВСУ, расположенные в Макаровке и держащие по местности оборону, окажутся в окружении.