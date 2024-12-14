Турецкие власти будут атаковать израильские военные самолёты, если ЦАХАЛ начнет поддерживать наземные операции курдских отрядов.

Турецкие власти будут атаковать израильские военные самолёты, если ЦАХАЛ начнет поддерживать наземные операции курдских отрядов. О намерениях Турции пишет Yeni Şafak.

Сама новость вышла на фоне недавних сообщений, в которых сирийские курды обратились к Тель-Авиву с просьбой оказать поддержку в противостоянии с протурецкими отрядами. На фоне этого, дипломаты Турции уведомили о неприятии с их стороны подобных действий израильской армии.









В сообщении турецкого правительства сказано, что как только Израиль начнет вооруженную поддержку курдов, то комплексы ПРО Турции и турецкие ВВС приступят к боевому патрулированию сирийского неба, осуществляя перехват израильских самолётов. Данный приказ доведён до турецкого Генштаба, рассказал информатор из числа турецких военных.

Отметим, что до недавних событий Израиль не использовал свои боевые силы против протурецких сирийских формирований.