Дональд Трамп не собирается отказываться от своих ранних слов и хочет добиться прекращения огня на Украине за первые сутки начала своей работы в Белом доме.

Дональд Трамп не собирается отказываться от своих ранних слов и хочет добиться прекращения огня на Украине за первые сутки начала своей работы в Белом доме. О высоких амбициях будущего американского президента рассказывают репортёры NBC, ссылаясь на свои источники.

Информаторы канала заявили, что Трамп, как и вся его администрация, хотят выйти на действенные условия для паузы в боестолкновениях между Украиной и Россией. И если получится так сделать, то следующим шагом можно получить те самые мирные переговоры, в которых нуждаются Киев и Москва.









Но несмотря на все устремления команды Трампа, у неё есть определенные трудности в процессе.

И с самой высокой вероятностью представители Трампа откажут Украине в стремлении войти в НАТО.

Прямо сейчас будущие чиновники новой администрации встречаются с уходящей командой президентской вертикали Байдена, в надежде ещё больше ускорить предполагаемый мир между Украиной и Россией.