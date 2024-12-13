Российские ракеты и снаряды бесконечны, а украинские солдаты нет

Украинская армия теперь нуждается не в сотнях танков и тысячах дальнобойных ракет и высокоточных снарядах, а в обычной пехоте, солдаты в которой стремительно заканчиваются. О непростых выводах, которые звучат слишком неприятно для высшего политического и военного руководства Украины сделали американские репортёры из издания The New York Times.

Согласно данным американской разведки, на передовой обстоятельства складываются в пользу российских штурмовиков, наглядно на практике доказывающих, что у ВСУ банально нет обычных солдат, чтобы что-либо противопоставить. И чем дольше длится украино-российский конфликт, тем выше вероятность, что у Киева буквально «закончатся военные».

И Украине нужны не только обычные штурмовики или бойцы на переднем крае, но и обыкновенные снаряды, патроны, ракеты и бронетехника. А где их взять, если Дональд Трамп через 39 дней официально вступит в должность следующего руководителя Белого дома и уже заранее анонсировал, что Украина может оказаться без военной и финансовой поддержки со стороны США после 20 января, если на захочет мириться с Россией.

Тем временем со стороны ещё действующей вашингтонской администрации в лице госсекретаря Энтони Блинкена прозвучал призыв для Киева понизить возраст для мобилизации, принуждая высшее руководство пока только на словах понизить призывную планку до 18 лет, чему так сильно противится Владимир Зеленский и его команда, боящиеся потерять остатки рейтинга, если СВО закончится и скоро начнутся местные выборы.