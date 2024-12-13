Данные британские ОБТ можно буквально отнести к "краснокнижным" экземплярам украинских танков.

Использование британской бронетехники, переброшенной в не очень удачный сезонный период, когда выпавший снег идеально демаскирует большие и неповоротливые 60-тонные экземпляры британского танкопрома – ОБТ Challenger 2, было прервано новинкой отечественного дроностроения, используемого в качестве ударного управляемого снаряда.

В ТГ-канале «Военный осведомитель» появились очередные кадры объективного контроля с курского операционного направления, где оптоволоконные беспилотники семейства «Князь Вандал Новгородский», невосприимчивые к воздействию классических РЭБ, без лишних хлопот в порядке последовательности сначала обнаружили, а затем прицельно поразили в самое уязвимое место вышеобозначенные два Challenger.









Причем танки второго поколения Челленджер были уничтожены в достаточно непринужденной атмосфере без спешки: БЛА атаковали с запасом времени для выбора наиболее ослабленного защитного сектора у иностранных машин.









Подчеркнем, что британское правительство передало буквально не более двух десятков собственных танков, что делает Challenger 2 буквально «краснокнижными» и редкими на поле боя российской спецоперации. Все такие ОБТ включены в состав элитной 82-й десантно-штурмовой бригады украинских ВС, в настоящий момент действующей исключительно в курском приграничье. Что интересно, Курская область является одним из тех мест, где зарубежная тяжелая бронетехника уничтожается в максимальном количестве, а в кадры с мест сражений уже попадали пораженные немецкие Leopard 2 и американские Abrams M1.