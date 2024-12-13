Для помощи Украине могут быть использованы арсеналы бывшей сирийской армии, у которой остались тысячи танков и миллион снарядов.

Команда пока ещё действующего общенационального лидера США 82-летнего Байдена, рассчитывает снабдить украинскую армию «огромным перечнем вооружений» и сделать это хочет в экстремально короткий срок: всего за пять недель – время, которое всё ещё главным по Североамериканскому государству будет текущий хозяин Овального кабинета. Соответствующими сведениями располагают иностранные репортёры из CNN, сумевшие получить актуальные данные по текущей военной поддержке украинского государства от анонимного высокопоставленного члена уходящей вашингтонской администрации. Ранее стало известно, что Байден подписал пятый пакет военной поддержки ВСУ, согласно которому украинские ВС получат американских вооружений на сумму в 500 млн. долларов.









Как рассказал анонимный информатор в беседе с журналистами CNN, Украина до середины января получит не менее сотни крупнокалиберных боеприпасов для артиллерии, тысячи управляемых ракетных зарядов, не менее нескольких сотен бронированных машин, в том числе гусеничных, и иные типы вооружений, в том числе ПВО.

И как высказался другой высокопоставленный член команды Байдена Джон Кирби, Киев не останется без помощи США вплоть до 20 января будущего года, когда срок полномочий действующего американского президента и правительства заканчиваются.

Напомним, что предыдущий пакет военной поддержки для нужд украинской армии был отправлен 8 декабря и в долларовом эквиваленте составлял около 1 млрд. Текущий пакет был утвержден 12 декабря и его объем в долларах составил примерно 500 млн.