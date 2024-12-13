Многое из вооружения бывшей САР уже уничтожено израильскими ВС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, срок полномочий которого истекает через 39 дней, решил в экстраординарном режиме посетить две ближневосточные страны – Турцию и Иорданию. Два последних государства напрямую граничат с Сирией. Одна из главных причин незапланированной заранее поездки – получение договоренностей, согласно которым украинская армия может быть обеспечена в массовом количестве военной техникой, боеприпасами и вооружениями бывшей сирийской армии. Соответствующей информацией располагают американские корреспонденты Military Watch Magazine.

По данным информаторов, Блинкен хочет добиться от турецких партнеров доступа к военным складам бывшей армии Асада с последующей отправкой всего содержимого первых Украине – ведь ВСУ к середине декабря остро нуждаются в снарядах, танках, легкой бронетехнике, средствах ПВО и ином военном оборудовании: российская армия за три года СВО уничтожила большинство из самих запасов украинской армии и переданного военного имущества западных стран.









И как указывает автор статьи, на начало декабря разрыв между уровнем вооруженности украинских ВС и их коллег из российской армии продолжает тенденцию к росту, так как на Западе не смогли организовать выпуск военного инструментария, а былые запасы существенно истощены. И что хуже всего для Брюсселя и Вашингтона, в России темп роста производственных мощностей ОПК до сих пор не исчерпан и продолжает подъем на следующую ступень роста.

Напомнили репортёры и о запасах бывших сирийских ВС, у которых может оказаться до 1 млн. снарядов, тысячи танков и легкой бронетехники. Всё это по замыслу Блинкена должно оказаться у Киева как можно скорее.