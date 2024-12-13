Бурштынская ТЭС является ключевым элементом так называемого энергоострова, питающего Закарпатскую область, южную часть Львовской области и западную часть Ивано-Франковского региона.

Российские ракеты смогли пролететь несбитыми сразу через несколько крупных позиционных районов украинской ПВО и на итоговом отрезке поразили важную для украинской энергетики Бурштынскую ТЭС. О том, что на местной ТЭС, расположенной в ивано-франковском регионе, прогремела серия детонаций, пишут журналисты сетевого ресурса «Страна.ua».

По информации с мест, озвученной со слов очевидцев утреннего ракетного удара, на территории городской агломерации Бурштына насчитали как минимум десять взрывов.

Особенно отметим важность Бурштынской ТЭС для украинской тепловой и электрогенерации. Именно на мощностях местной теплоэлектростанции держится тепловой контур населённого пункта Демьянов и города Бурштын.









В свои лучшие годы данная ТЭС генерировала 2334 мегаватта, создаваемых 12 энергоблоками, питающими Закарпатскую область, части Львовской и Ивано-Франковской областей.

Помимо подпитки электричеством украинских регионов, Бурштынская ТЭС, входящая в так называемый «Бурштынский энергоостров», перебрасывала 20% своей энергии в страны Европейского Союза – всё благодаря объединенной энергетической системе европейских государств ENTSO-E. Из-за чего в 2003 году данная ТЭС была введена в реестр особо важных строений электроэнергетики украинского государства.









С начала СВО была атакована как минимум четыре раза: 10 и 19 октября 2022 года, 28 апреля и 13 декабря 2024 года.

Напомним, сегодня был выполнен ещё один массированный удар по украинским энергообъектам. Большинство российских ракет и дронов посетило западные области Украины. Вместе с тем по данным министра энергетики Германа Галущенко, комбинированная атака проводилась по всей территории Украины, из-за чего существенная часть украинских областей ввела экстренные отключения электричества.