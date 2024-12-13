Чистая дискриминация по территориальному признаку.

Google Play под конец декабря ставит на неопределенную временную паузу отправку платежей авторам программ, которые зарегистрировали банковский счёт в РФ. Первые такие уведомления уже начали рассылаться. Подтвердил факт рассылки уведомлений о прекращении выплат разработчикам приложений крупнейший российский портал в сфере IT – Habr.

В рассылаемом документе указывается, что с момента наступления 26 декабря этого года жители России, которые захотят оплатить платные мобильные приложения, продлить подписки посредством Google Play или сделать внутренние покупки в таких приложениях – все они получат отказ на выполнение таких действий.









Подчеркнем, что с весны 2022 года совет директоров американской частной корпорации ввел запрет российским программистам с пропиской в РФ загружать и обновлять платные программные решения в свой цифровой магазин Google Play. После чего все разработчики остались без монетизации, действующей в российском сегменте.