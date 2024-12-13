Несмотря на все заявления про "зеленый переход", Китаю требуется очень-очень много угля.

В КНР ждут окончание предварительной части российского проекта, главной целью развертывания которого является эксплуатирование триллионов тонн угольной массы. Об этом рассказывает журналист Виктория Бела специально для сетевого ресурса South China Morning Post.

Российские инженеры хотят соединить крупнейшее месторождение угля, которому в мире нет равных и находящееся в труднодоступном месте Сибири, с железнодорожными узлами, построенными рядом с государственной границей. И что очень важно для китайской стороны, эти порты довольно близки к КНР.

Как рассказывается в публикации, РФ намерена возвести новую железнодорожную ветку для перевозки угля с Тунгусского осадочного бассейна, занимающего первое место по доказанным запасам угля в 6,5 млрд. тонн.









Всего же, по мнению китайских специалистов, в таком бассейне может находиться до 2,3 трлн. тонн угольной массы. Главная трудность при изучении месторождения – удалённость от основных транспортных магистралей и суровый местный климат.









Сама железнодорожная ветка будет идти до Хабаровского края, представляющего собой один большой экспортный хаб и граничащего с провинцией Хэйлунцзян соседнего КНР. По одной и той же дороге будет перевозиться и уголь с Эльгинского месторождения. Правда этот уголь коксующийся, необходимый для выплавки стали.









А мы отметим, что четыре года назад РФ заняла первое место в списке главных экспортёров угля Пекину, после того как Китай из-за политических противоречий существенно сократил импорт австралийского угля.

Подчеркнем, несмотря на высокие слова Пекина о том, что уголь уходит в прошлое и переходе к возобновляемым источникам энергии, КНР в довольно активной манере продолжает эксплуатировать угольную энергетику, вырабатывая при помощи энергетической емкости угля примерно 60% собственной электроэнергии.