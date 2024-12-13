Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
NYT: Российские войска стремительно прорывают ослабленные позиции ВСУ
Киеву остро не хватает обычной пехоты – обученной и стойкой в условиях доминирования в небе ВКС РФ, а на земле - артиллерийских расчётов.

   Российская армия без лишнего напряжения пробивается сквозь истощенные украинские позиции. О непростой ситуации, в которой пребывает украинский Генштаб, банально не знающий откуда ещё изыскать резервы для исправления удручающего положения ВСУ на передовых позициях в зоне боёв, сообщает свежая публикация иностранной прессы в лице The New York Times.

   Как информирует автор новостной статьи, кажется российский Генштаб подобрал самый настоящий ключ к секрету скоростного темпа продвижения, форсируя оборонительные позиции украинской стороны невиданным по формату движения маршем. Так только за два последних месяца украинская армия оставила сотни километров, перешедших под контроль ВС России.

   Как утверждается в заметке, бойцы РФ, принимая на себя роль подавляющей силы, легко проходят сквозь строй украинских узлов обороны, которые просто некому удерживать.

   Так в минувший четверг пал, ранее удерживаемый подразделениями ВСУ населённый пункт Заря, находящийся на правобережье Кураховского водохранилища.

   И уже по информации от МО РФ, за декабрь рядом с Курахово были взяты под контроль наступающих порядков российских сил не менее десятка н.п., расположенных около городской агломерации Курахово.

   Стало известно и об оставлении практически без боя крупного и мощного оборонительного района ВСУ, цена на возведение которого была не меньше нескольких десятков миллионов долларов. А удобное расположение позволяло обороняться против превосходящих сил РФ не менее одного месяца. Но всё было напрасно, потому что взявшие сходу мощный узел украинской обороны российские войска не встретили на территории условной крепости ни одного солдата или офицера ВСУ.

#сво #инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #покровск #инопресса о вс россии #инопресса о российской тактике #битвы
+
Написать комментарий (0)
Украинская сторона заявляет о рекордном количестве ударных российских дронов, запущенных этой ночью
В окружении на Покровском направлении оказались две роты ВСУ и отряд спецназа
После ночной атаки беспилотниками, по объектам ВСУ отработали бомбардировщики ВКС России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
17
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
5
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
8
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
1
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
13
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
GALAX выпускает новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 3X
1
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
2
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
5
Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних сказался на отношениях с США
+
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
1
Появились кадры демонстрации работы российской БМПТ «Терминатор» в зоне СВО
+
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
1
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
3
С новым обновлением производительность Arrow Lake повышается на 33% в Cyberpunk 2077
4
В Норвегии построят первый в мире судоходный морской тоннель
+

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
4
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
15
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
49
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
9
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
6
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
5

Сейчас обсуждают

Den41k
09:07
Эмм, они сделали Цириллой( Эээ, прогнулись под повестку. Цирилла не ведьмака, она не прошла испытание травами, плюс она женщина она не может пользоваться эликсирами. Она просто магичка имеющая некие с...
NYT: Российские войска стремительно прорывают ослабленные позиции ВСУ
Gamandril
09:04
А чему тут удивляться? Восток дело тонкое, но по всей видимости настолько тонкое, что к власти прорвались худшие - они же глупые, потому что у них не хватает мозгов чтобы были хоть какие-то проблемы с...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Gamandril
09:04
Ну пусть отведают чего так хотели. Вот только получится как всегда - за что боролись на то и напоролись. У меня нет никаких иллюзий что те, кто пришли к власти по головам смогут сохранить порядок в ст...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Антон Неизвестный
08:50
Жаль что это нельзя признать экстремисской организацией нарушающие все законы Р.Ф.... РКП* сами знаете как это расшифровуется)
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
EvilKnievel
08:45
Тсссс. Рязанским бабкам это вовсе знать не положено!
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
Евгений Криворучко
08:34
40% энергии из ветра и солнца, 15% - ГЭС 10% - АЭС Уголь и газ занимает сейчас около 30-35% выработки. https://renen.ru/dolya-solntsa-i-vetra-prevysila-40-ustanovlennoj-moshhnosti-energosistemy-knr/
Лишь около 1% владельцев электромобилей хотели бы вернуться к машинам с ДВС
Василий Алибабай
08:30
чё как там у запомненных? продолжайте молиться великому и ужасному. бгг
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
VAKT
08:29
Кто бы говорил: ты любую критику воспринимаешь как лично оскорбление себя-гениально самовлюблённого пупсика и начинаешь истово минусить все комменты "оскорбителя", до которых можешь добраться.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Евгений Кошкин
08:28
На фото сам автор
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
Сергей Мостов
08:27
Посты Данте уже стали Мемом!
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем