Киеву остро не хватает обычной пехоты – обученной и стойкой в условиях доминирования в небе ВКС РФ, а на земле - артиллерийских расчётов.

Российская армия без лишнего напряжения пробивается сквозь истощенные украинские позиции. О непростой ситуации, в которой пребывает украинский Генштаб, банально не знающий откуда ещё изыскать резервы для исправления удручающего положения ВСУ на передовых позициях в зоне боёв, сообщает свежая публикация иностранной прессы в лице The New York Times.

Как информирует автор новостной статьи, кажется российский Генштаб подобрал самый настоящий ключ к секрету скоростного темпа продвижения, форсируя оборонительные позиции украинской стороны невиданным по формату движения маршем. Так только за два последних месяца украинская армия оставила сотни километров, перешедших под контроль ВС России.

Как утверждается в заметке, бойцы РФ, принимая на себя роль подавляющей силы, легко проходят сквозь строй украинских узлов обороны, которые просто некому удерживать.

Так в минувший четверг пал, ранее удерживаемый подразделениями ВСУ населённый пункт Заря, находящийся на правобережье Кураховского водохранилища.

И уже по информации от МО РФ, за декабрь рядом с Курахово были взяты под контроль наступающих порядков российских сил не менее десятка н.п., расположенных около городской агломерации Курахово.

Стало известно и об оставлении практически без боя крупного и мощного оборонительного района ВСУ, цена на возведение которого была не меньше нескольких десятков миллионов долларов. А удобное расположение позволяло обороняться против превосходящих сил РФ не менее одного месяца. Но всё было напрасно, потому что взявшие сходу мощный узел украинской обороны российские войска не встретили на территории условной крепости ни одного солдата или офицера ВСУ.