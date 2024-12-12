Именно поэтому американские F-16 ВСУ пугливо прячутся от подобного вероятного исхода на одном из польских аэродромов.

Украинская армия не нашла массового и эффективного оружия, способного блокировать действие на передовой дальнобойных барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет», с одинаковой результативностью уничтожающих как легкобронированные цели, так и тяжелые по степени защиты зарубежные и украинские танки. Но очень часто российские ударные дроны в качестве своей жертвы добираются и до дефицитных для ВСУ самолётов, снижая и без того маленькую численность украинской авиации.

Так в свежей публикации отечественной группы фирм ZALA появилось видео, показывающее как российский беспилотник, способный преодолеть 80 километров, добирается до «жирных» по военным меркам целей, буквально превращая в груду металлолома дорогие во всех смыслах образцы украинской авиатехники. В подборку пораженных воздушных единиц попали украинские истребители, штурмовики и учебные самолёты.

Первыми в ролике демонстрируются кадры выбивания истребителя ВВС украинской армии МиГ-29, размещенного вне пределов такого необходимого железобетонного укрытия, будучи уничтоженным на взлётно-посадочной полосе криворожской воздушной гавани украинских военных в Долгинцево.

Не стал счастливым данный аэродром и для украинского штурмовика Су-25, попавшего в список трёх военно-воздушных единиц, уничтоженных в общей сумме здесь.

Более умными оказались аэродромные рабочие воздушной гавани Кульбакино в Николаевской области, используя в качестве защитной меры классический навес. Но такое решение не стало надёжным: «Ланцет» спалил легкомоторный борт Л-39 одним ударом.