Дональд Трамп смог возродиться как легендарный феникс из древних мифов, вернув себе кресло американского президента. Это событие практически доселе невиданное в политической истории США. Во время первого президентства Трамп завершил свой срок моральным падением, когда сторонники уходящего президента попытались буквально силой переписать проигрыш Трампа Байдену, вторгнувшись в Капитолий, предприняв попытки таким экстравагантным образом отменить результаты выборов 2020 года.
После, во время подготовки к избирательной компании в 2022 году, существенное количество управленцев американского правительства старались как можно дальше держаться от Трампа, объявившего намерение стать кандидатом в президенты Штатов в 2024 году: всё на фоне многочисленных уголовных расследований, буквально преследовавших тогда ещё 76-летнего политика.
Дальше Трамп справился со всеми конкурентами из республиканской когорты, решившими поучаствовать во внутрипартийных соревнованиях за право стать полноправным кандидатом на событиях 5 ноября 2024 года.
Дальше Трамп смог остаться почти невредимым во время резонансных событий в Батлере, когда одна из пуль задела ухо будущего триумфатора, решившего отправиться на митинг в Пенсильвании.
Ну а дальше бизнесмен смог добиться победы сразу над двумя демократами, сначала одолев 82-летнего Джо Байдена в дебатах, а после и Камалу Харрис во время избирательной гонки, став первым представителем Республиканской партии США, достигнув победы в семи так называемых колеблющихся штатах.
Всё это в комплексе сделало Трампа настоящим триумфатором, - заключили в издании.