Кажется весь мир был против известного американца, но политик и бизнесмен не сдался, преодолев все преграды, повторно вернув себе Овальный кабинет Белого дома.

Дональд Трамп смог возродиться как легендарный феникс из древних мифов, вернув себе кресло американского президента. Это событие практически доселе невиданное в политической истории США. Во время первого президентства Трамп завершил свой срок моральным падением, когда сторонники уходящего президента попытались буквально силой переписать проигрыш Трампа Байдену, вторгнувшись в Капитолий, предприняв попытки таким экстравагантным образом отменить результаты выборов 2020 года.

После, во время подготовки к избирательной компании в 2022 году, существенное количество управленцев американского правительства старались как можно дальше держаться от Трампа, объявившего намерение стать кандидатом в президенты Штатов в 2024 году: всё на фоне многочисленных уголовных расследований, буквально преследовавших тогда ещё 76-летнего политика.

Дальше Трамп справился со всеми конкурентами из республиканской когорты, решившими поучаствовать во внутрипартийных соревнованиях за право стать полноправным кандидатом на событиях 5 ноября 2024 года.

Дальше Трамп смог остаться почти невредимым во время резонансных событий в Батлере, когда одна из пуль задела ухо будущего триумфатора, решившего отправиться на митинг в Пенсильвании.

Ну а дальше бизнесмен смог добиться победы сразу над двумя демократами, сначала одолев 82-летнего Джо Байдена в дебатах, а после и Камалу Харрис во время избирательной гонки, став первым представителем Республиканской партии США, достигнув победы в семи так называемых колеблющихся штатах.

Всё это в комплексе сделало Трампа настоящим триумфатором, - заключили в издании.