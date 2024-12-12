Дональд Трамп известен как отличный переговорщик, посмотрим, сможет ли продавить он "51-й штат Канада". Или всё окажется ровно наоборот.

США может вообще оказаться без канадского электричества, если провинция Онтарио решит прекратить подачу электроэнергии в соседние штаты Североамериканского государства. Так может произойти, если новоизбранный руководитель Белого дома в лице Дональда Трампа попытается задействовать тарифы на канадские товары. С таким публичным предупреждением обратился премьер региона Дуглас Форд.

Как заверил высокопоставленный канадский чиновник, прекращение подачи канадского электричества может обрушиться на штаты Нью-Йорк, Мичиган и Висконсин. И Канада не хочет этого. Но самое главное для канадских властей, это забота прежде всего о канадских жителях. Поэтому Форд видит свою задачу как глава штата Онтарио, защитить жителей одноимённо провинции и всех остальных канадцев. Сама же провинция по численности населения самая большая в Канаде.









Согласно открытым данным, в прошлом коду энергогенерация Онтарио обеспечивала электроэнергией как минимум полтора миллиона домохозяйств в Штатах, проинформировали корреспонденты CBC.

О том, что Канада не опасается ответных мер со стороны трамповских США, готовящихся задействовать в своём потенциале налоговые тарифы в 25% на товары из Канады, позавчера рассказал сам канадский премьер Джастин Трюдо.

А мы напомним, как неделю назад Трамп лично сказал во время встречи с Трюдо, что Канада вполне могла бы войти в состав США как 51-й штат. Что было довольно агрессивно встречено канадскими чиновниками в публичном ключе.