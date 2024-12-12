По одному из предположений неидентифицированные беспилотники могут быть частью секретной программы американского правительства.

Таинственные БПЛА, которые вызывают беспокойство у жителей Нью-Джерси в течение последних трёх недель, могут быть составной частью закрытой правительственной программы американского правительства, проинформировали собственных читателей корреспонденты The New York Post. Для получения соответствующих сведений журналисты опросили несколько экспертов по безопасности.

И что довольно интересно, федеральные чиновники как в рот воды набрали, старясь ни слова не проронить по поводу всё ещё длящегося инцидента, хотя дроны каждый день отмечаются в округах Моррис, Пассаик и иных местах поблизости ровно с того момента, как вечером 18 ноября было отмечено первое их появление.









По предположению аналитиков по беспилотной технике, очевидцы скорее всего фиксируют полевое испытание сугубо военных дронов, испытываемых в гражданских условиях перед отправкой на поле боя.

Похожим мнением поделился руководитель охранной фирмы Escape the Wolf Клинт Эмерсон, бывший в своё время участником элитного отряда «морских котиков», предположивший, что жители вышеперечисленных округов увидели часть работающего протокола под шифром «программы особого доступа». Эмерсон рассказал, что самый главный секрет заключается не в том, что это за дроны, а в том, какие в них технологии скрываются. Предполагается, что это могут быть разведывательные дроны, собирающие данные при помощи как классических оптических сенсоров, так и при помощи инфракрасных или иных тепловизионных датчиков. Возможно эти аппараты используются как сборщики мобильных данных.









Но как резюмировали под конец статьи репортеры NYP, достоверных и точных данных, чем занимаются неопознанные дроны, у них к утру 12 сентября нет.