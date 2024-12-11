Свежо предание, но верится с трудом. в России 5g сеть тестируют ещё с 2015 и тесты до сих пор продолжаются.

Спустя шесть лет к началу следующего десятилетия на территории Российской Федерации у как минимум 16 населённых пунктов, имеющих статус полноценного города, будет цифровая инфраструктура, поддерживающая связь пятого поколения – 5G. О том, что такая инфраструктура начнёт воплощаться в виде высокотехнологичных решений уже через год в 2026 году, рассказал во время правительственных 60 минут руководитель Минцифры Максут Шадаев. Сделано знаковое заявление было в Совете Федерации.

Высокопоставленный чиновник заверил, что через год версии российских базовых станций будут выпускаться российской промышленностью достаточно крупными партиями, дав начало инфраструктуре 5G в двух крупных населённых пунктах. А спустя ещё четыре года таких городов будет уже 16: что значит у как минимум 16 млн. человек будет связь, соответствующая стандарту 5G.









Отметим, что по заверениям министра, через год 100 тыс. абонементов на себе смогут прочувствовать, что такое скорость и отклик 5G-сетей. К 2031 году таких пользователей будет около 18 млн.

А если рассмотреть производственный уровень, то в 2028 году цифровых баз для создания устойчивого соединения 5G будет выпускаться отечественными промышленниками до 30 тыс. единиц в годовом исчислении.

Шадаев уделил внимание и автодорогам, которые, согласно новым веяниям, должны возводиться вместе с готовой инфраструктурой для связи.