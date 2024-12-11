Местного правителя Трюдо 78-летний американский политик не иначе как губернатор штата Канада и не называет.

Фраза, которая по мнению 78-летнего Трампа является шуткой, не вызывала энтузиазма у действующих канадских властей. Напомним, что буквально на днях Трамп высказался, что Канада должна войти в состав Североамериканского государства, раз США теряют деньги из-за независимой Канады.

Со стороны Канады выступила министр финансов Канады Христя Фриланд, буквально сказавшая, что свежая шутка Трампа не встретила понимания среди высокопоставленных канадских чиновников. Чиновница отметила, что всеми доступными способами будет бороться за канадские интересы в сфере финансового и политического направлений.









И как процитировал канал CBS, стойкое желание противостоять США по части национальных интересов Канады, заявила и экс-глава МО Анита Ананд.

Напомним, что резонанс вызвало высказывание Дональда Трампа, сказанное на прошлой семидневке, когда во время встречи с Трюдо, североамериканский политик буквально заявил, что пришло время Канаде задуматься о вхождении в состав США как 51-ый штат. Всё из-за нелегальных мигрантов и заметной контрабанды.

Дальше спустя несколько дней Трамп пошутил, что Джастин Трюдо не премьер-министр Канады, а губернатор «штата Канада».