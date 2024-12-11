В последнее время на крайне самостоятельных местных властей регулярно обрушиваются всевозможные невзгоды.

Электрическое питание в сети отсутствует на всей территории Абхазии. О непростой обстановке с электроснабжением черноморского региона рассказали официальные представители организации «Черноморэнерго».

По словам энергетических специалистов, во всём виноваты не люди, а природные условия, которые вызвали возникновение дефицита жидкости в местном водохранилище, из-за чего по строгим технологическим нормам пришлось остановить турбины энергогенерирующей Ингурской ГЭС. А ведь именно эта гидроэлектростанция является именно тем узлом, от которого такой регион как Абхазия, запитан на 100%.

Согласно комментариям местных жителей, вся территория Абхазии погрузилась в энергетический мрак: нет абсолютно ни единого места, где есть электричество. Из-за чего приходится вновь вводить измененные графики подачи электроэнергии.









И как прокомментировали местные энергетики в интервью отечественным журналистам из РИА Новости, региональный энергодефицит на землях Абхазии – явление довольно распространенное и регулярное, происходящее обычно с ноября по апрель. Причем не в последнюю очередь виноваты и обыватели, некоторые из которых занимаются незаконной генерацией криптовалюты, превышая разумные пределы потребления электричества. А в качестве природной компоненты в осенне-зимний период вступают и местные воды, уровень стока которых в водохранилище ИнгурГЭС критически низок.

Для решения проблем местные власти проводят закупку энергии в России. И уже как проинформировали в правительстве республики, местные власти оплатили переток энергии из РФ до 13 декабря 2024 года.