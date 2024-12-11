Тогда что мешает разместить России на территории Кубы целые лесные посадки "Орешников" и "Ярсов"?

Штатный репортёр отраслевого издания The National Interest Брэндон Вайхерт сделал корреспондентское предположение, что уходящая вашингтонская администрация находится в двух шагах от размещения ядерных зарядов на территории украинского или польского национальных государств. Речь идёт о ядерных бомбах B-61.

В авторской статье журналист указал, что авиационный боеприпас «Би-61» относится к основному вооружению стратегических ядерных сил Североамериканского государства. Одна такая боеголовка в 24 раза сильнее и мощнее по разрушающему воздействую, чем удар бомбами «Малыш» и «Толстяк» во время осенних атак 1945 года, выполненных на японские Хиросиму и Нагасаки.

Отметим, что данный боеприпас не представляет собой военную новинку, а был разработан и в качестве серийного образца вооружения введен в строй ещё в 60-х годах XX века. А ровно год назад пентагоновское руководство огласило собственные планы провести широкую модификацию авиационного боеприпаса.









Сам же Вайхерт потенциальную идею уходящей вашингтонской администрации не поддерживает, считая, что 82-летний Байден может зайти слишком далеко, если решит всё-таки отправить B-61 на Украину, которая, на минуточку, никогда не была, и вероятно никогда не станет очередным членом североатлантического альянса.

И как заверил американский работник прессы, есть ещё более худший вариант: если Байден решит не просто разместить, а передать в полное управление такой заряд украинской власти. Причем по мнению Вайхерта, такой вариант не исключен.

Но если бы его лично спросили, в какой стране ядерный боеприпас B-61 США могут разместить, то с наибольшей вероятностью зарубежный репортёр остановился бы на Польше. Тем более официальная Варшава уже давно находится в военно-политическом блоке.