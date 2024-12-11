18-летние уже не помогут украинской армии победить, а опустить ниже и без того падающий рейтинг Владимира Александровича могут.

Нежелание, причем явное, Владимира Зеленского снизить возраст мобилизации украинских граждан и отправить в окопы переднего края 18-летних парней, понизил градус близких отношений украинского президента с уходящей вашингтонской администрацией. О том, что Зеленский затягивает снижение возрастной планки для будущих украинских солдат, рассказывается в свежей публикации британского The Telegraph.

В журналистском материале напомнили, что несколькими днями ранее всё ещё действующий госсекретарь Североамериканского государства Энтони Блинкен буквально сказал, что непростое решение за властями Киева, которым нужно увеличить количество бойцов собственной армии. Причем сделать это нужно очень срочно. Американский высший чиновник прямо подразумевал, что сражаться с российскими войсками должны не только 25-летние мужчины и старше, но и те, кто лишь только достиг совершеннолетия.









Зеленский же 10 декабря в одной из западных соцсетей прямо указал на ошибочность американского подхода, где подтвердил ранее озвученный собственноручно тезис, что Украина проигрывает не из-за отсутствия большого количества молодых солдат в рядах украинской армии, а из-за слабого уровня военной помощи западных государств, которым следует во много крат увеличить уровень поставок дальнобойных ракет.

И что хуже всего для Джо Байдена, Зеленский ответил публично, тем самым перекладывая ответственность за потенциальное поражение Украины в вооружённом конфликте не на собственные действия, как высшего руководителя украинского государства, а на уходящую вашингтонскую администрацию.

И как особенно подчеркнули британские репортёры, доля мужчин в возрастном диапазоне от 18 до 25 лет на Украине слишком мала и находится в пределах 10%. Что явно означает, что привлечение такого пула украинских граждан всё равно не поможет ВСУ победить.