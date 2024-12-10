Намек очевидно адресован Москве, оснащённой целыми лесными посадками "Орешника", чья мощь эквивалентна ядерному вооружению.

Официальные представители Пентагона публично заявили, что американские военные посредством зенитных установок смогли в точке баллистической траектории сбить ракету с высоким высотным коридором. Командование США рассказало, что это был первый тестовый перехват, закончившийся успехом. Баллистический боеприпас был перехвачен рядом с прибрежной линией островной гряды Гуам. Сообщается, что была сбита именно ракета средней дальности.

В источнике указывается, который приводят журналисты украинского ресурса «Страна.ua», что успешный отчёт опубликовало Агентство по противоракетной обороне, заручившееся поддержкой союзных американскому МО коммерческих организаций. Сам перехват был осуществлён, о чем в публикации ставится особый акцент, в режиме реального времени.

Для кинетического удара тестовой баллистической цели использовалась система ПРО Aegis, осуществившая наведение при помощи радиолокационных сигналов, поступающих от радарной установки класса AN/TPY-6. Так же в качестве стартовой площадки для передовой зенитной ракеты использовался комплекс вертикального пуска.

А мы подчеркнем, что свежее сообщение от Пентагона есть тот самый намёк Москве. Американские военные хотят донести послание Кремлю, что теперь гипотетически Вашингтон способен перехватить отечественный гиперзвуковой «Орешник», как раз и относящийся к классу БРСД, якобы который после событий 10 декабря (когда данная новость об успешном испытании Aegis в отношении баллистической цели и появилась в Сети) теперь не представляется для американских вооруженных сил непреодолимой угрозой.