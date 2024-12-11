Кеннеди-младший является активистом так называемого движения антиваксеров и сторонником многих конспирологических условий.

77 лауреатов Нобелевской премии стали подписантами открытого письма, главная фабула которого содержит явное сопротивление против назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения США в будущей администрации 78-летнего Трампа. Соответствующей информацией располагают журналисты The New York Times, решившие опубликовать материал против бывшего демократа, примкнувшего к республиканцам.

Авторы статьи поясняют, что несогласные ученые в качестве аргументов привели такие доводы, согласно которым в мире медицины Кеннеди-младший не является авторитетом, потому что политик по своему основному образованию не медик, как и не имеет опыта в медицинском направлении или смежной науке. Как и не умеет пожилой политический активист заниматься управленческой деятельностью, так как никогда не занимал столь высоких должностей в своём прошлом.

Ещё больше усугубляет положение американского представителя истеблишмента его слишком явная позиция по поводу вакцинации. Кеннеди-младший один из самых популярных противников вакцинных мероприятий: в особенности прививок против Covid-19.

Крупные ученые так же причисляют Кеннеди-младшего к сторонникам конспирологических теорий.

И если вступивший в Республиканскую партию мужчина получит министерский портфель по национальному здравоохранению, то данная сфера в США получит слишком тяжелый удар, как и пошатнётся лидерский статус Североамериканского государства в научных исследованиях, - подчеркивается в публикации NYT.