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Madarator
Комбат "Волков Да Винчи" Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении РФ под Покровском
Именно этот офицер старается "сражаться" буквально в украинском тылу, не вылезая из модных киевских ресторанов и зарубежных бутиков. Расследование блогера Шария доказывает это.

   Батальонный командир элитного украинского подразделения "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов, в соцсети подверг критике вышестоящее командование ВСУ, которое старший украинский офицер обвинил в плохом контроле за ситуацией в районе Покровска, из-за чего ВС России двигаются вперёд непозволительно быстро. О том, что покровское направление на данный момент является слишком трудным вызовом для украинского Генштаба и лично главкома ВСУ Александры Сырского, пишут украинские журналисты сетевого издания «Страна.ua».



   Как отмечается в публикации Филимонова, генералы ВСУ не обращают на реальную обстановку на поле боя, действуя главным образом чересчур отстранёно от истинной ситуации на передовой: из-за этого перед украинскими подразделениями ставятся задачи нереалистичного уровня. А ведь генерал, как высший офицер, должен понимать возможности собственных нижестоящих подразделений, как и отдавать отчёт, что такое подразделение конкретно может выполнить, а перед чем спасует.



   Другой украинский офицер отметил, что на вторник 10 декабря сражения развернулись на юге Даченского и приближаются к Чунишино. И сдержать продвижение российских штурмовиков не получается. Проинформировал об этом посредством личного ТГ-канала командир ВСУ с полевым позывным «Мучной».

   Не менее пессимистичен и старший офицер ВСУ в ранге командира батальоном Станислав Бунятов. Последний считает, что как только Покровск падёт, впору вывешивать плакаты с надписью «ВС РФ добро пожаловать в свободную от полевых укреплений Днепропетровскую область».

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